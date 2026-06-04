Un ex carabiniere è stato condannato nell'ambito dell'inchiesta sul Sistema Pavia. La sentenza è arrivata dopo che i giudici hanno valutato le accuse di corruzione e coinvolgimento in un network di potere tra le forze dell'ordine. L'indagine aveva portato alla luce presunte infiltrazioni di ufficiali nelle attività illecite, e la condanna conferma la gravità delle accuse. La vicenda ha coinvolto diversi soggetti e ha evidenziato presunte irregolarità all’interno delle forze di polizia.

Il militare accusato di aver alterato le cimici nell'auto di Sempio e fotocopiato gli atti segreti. La Corte d'Appello gli infligge 4 anni e mezzo per corruzione e stalking L’inchiesta sul Sistema Pavia convince i giudici. E quel grumo di potere tra carabinieri, imprenditori e avvocati, che ora si lega indissolubilmente alla presunta corruzione intervenuta per “salvare” Andrea Sempio dalle prime indagini sul delitto di Garlasco, trova ulteriore conferma nella condanna a 4 anni e mezzo per corruzione e stalking inflitta ieri dalla Corte d’Appello a Antonio Scoppetta, l’ex carabiniere Forestale di Pavia in servizio al Nucleo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Garlasco, condannato Scoppetta, l'ex carabiniere coinvolto nell'inchiesta per corruzione

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Garlasco, parla il carabiniere indagato. Fu lui nel 2008 a interrogare Andrea Sempio

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