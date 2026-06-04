Garlasco condannato Scoppetta l' ex carabiniere coinvolto nell' inchiesta per corruzione

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex carabiniere è stato condannato nell'ambito dell'inchiesta sul Sistema Pavia. La sentenza è arrivata dopo che i giudici hanno valutato le accuse di corruzione e coinvolgimento in un network di potere tra le forze dell'ordine. L'indagine aveva portato alla luce presunte infiltrazioni di ufficiali nelle attività illecite, e la condanna conferma la gravità delle accuse. La vicenda ha coinvolto diversi soggetti e ha evidenziato presunte irregolarità all’interno delle forze di polizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il militare accusato di aver alterato le cimici nell'auto di Sempio e fotocopiato gli atti segreti. La Corte d'Appello gli infligge 4 anni e mezzo per corruzione e stalking L’inchiesta sul Sistema Pavia convince i giudici. E quel grumo di potere tra carabinieri, imprenditori e avvocati, che ora si lega indissolubilmente alla presunta corruzione intervenuta per “salvare” Andrea Sempio dalle prime indagini sul delitto di Garlasco, trova ulteriore conferma nella condanna a 4 anni e mezzo per corruzione e stalking inflitta ieri dalla Corte d’Appello a Antonio Scoppetta, l’ex carabiniere Forestale di Pavia in servizio al Nucleo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

garlasco condannato scoppetta l ex carabiniere coinvolto nell inchiesta per corruzione
© Ilgiornale.it - Garlasco, condannato Scoppetta, l'ex carabiniere coinvolto nell'inchiesta per corruzione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, parla il carabiniere indagato. Fu lui nel 2008 a interrogare Andrea Sempio

Video Garlasco, parla il carabiniere indagato. Fu lui nel 2008 a interrogare Andrea Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, condannato l’ex carabiniere: fuga di notizie e corruzioneUn ex carabiniere è stato condannato a Garlasco per aver divulgato notizie riservate e aver commesso atti di corruzione.

Igli Tare indagato per corruzione e riciclaggio: l’ex ds del Milan coinvolto nell’inchiesta sull’ex vice premier albaneseIgli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione e riciclaggio.

Si parla di: Lovati rinviato a giudizio per diffamazione.

garlasco condannato scoppetta lGarlasco, condannato Scoppetta, l'ex carabiniere coinvolto nell'inchiesta per corruzioneIl militare accusato di aver alterato le cimici nell'auto di Sempio e fotocopiato gli atti segreti. La Corte d'Appello gli infligge 4 anni e mezzo per corruzione e stalking ... msn.com

garlasco condannato scoppetta lDelitto di Garlasco: le sit di Marchetto? Le Bozzole, la Lega, il denaro e gli strani intrecci raccontati dall'ex maresciallo e intanto Corona annuncia l'intervista con Marco PoggiDalle rivelazioni del maresciallo Marchetto emergono nuovi intrecci nel caso Garlasco: la cascina Crivellina, i rapporti tra Farina e Moriglia, il Santuario delle Bozzole e il nome di un noto politico ... mowmag.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web