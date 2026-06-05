Garlasco clamoroso Bugalalla smonta Sempio | Impossibile parlare di quei commenti

Durante la trasmissione “Ignoto X”, si è acceso un nuovo confronto sul caso Garlasco, in particolare sui commenti registrati il 14 aprile 2025. Un esperto ha commentato che non è possibile parlare di quei commenti come se fossero autentici. La discussione si è concentrata sulla validità delle registrazioni e sull’interpretazione delle parole di Sempio, senza ulteriori dettagli sulle prove o sui soggetti coinvolti.

Nel corso della trasmissione “Ignoto X” si è acceso un nuovo confronto sul caso Garlasco riguardo ai cosiddetti “soliloqui” di Andrea Sempio registrati il 14 aprile 2025.Francesca Bugamelli, fondatrice del canale YouTube Bugalalla, è intervenuta con un videomessaggio per contestare la tesi secondo cui Sempio stesse commentando contenuti del suo canale durante il lungo monologo in auto. La creator ha smentito nettamente entrambe le versioni circolate: “Questo è stato subito smentito dalla sottoscritta, in quanto il video non parlava di chiavette USB o dei video intimi di Chiara Poggi”. Ha aggiunto: “Si è poi corretto il tiro affermando che Sempio commentava ad alta voce dei commenti sotto quel video, ma anche questo lo abbiamo smentito”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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