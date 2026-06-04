Garlasco Bugalalla smentisce Andrea Sempio sui soliloqui sul podcast | Impossibile parlare di quei commenti

Bugalalla ha negato di aver commentato i soliloqui di Andrea Sempio nel podcast, precisando che è impossibile discutere di quei commenti. La discussione è avvenuta durante un confronto con un altro utente, definito come uno “scambio di vedute” su una piattaforma online. Bugalalla ha chiarito di non aver mai pronunciato commenti riguardo ai soliloqui di Sempio, rigettando le affermazioni fatte in precedenza.

Nuovo confronto sul caso Garlasco: Bugalalla contesta la tesi secondo cui Andrea Sempio stesse commentando contenuti del suo canale durante i celebri soliloqui del 14 aprile 2025. L’avvocata Angela Taccia replica sostenendo che commenti e materiali citati sono stati raccolti, salvati e depositati in Procura, entrando in polemica con la creator. Garlasco, il dibattito sui soliloqui di Andrea Sempio Sul caso Garlasco fa discutere la diffusione dei cosiddetti soliloqui attribuiti ad Andrea Sempio e registrati il 14 aprile 2025. Al centro del confronto vi è l’origine delle parole pronunciate dall’indagato durante quel lungo monologo in auto. Durante la trasmissione “Ignoto X” è intervenuta attraverso un videomessaggio Francesca Bugamelli, fondatrice e volto del canale YouTube Bugalalla, citato più volte nelle recenti discussioni sul caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, Bugalalla smentisce la ricostruzione tv sui soliloqui di Sempio

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