Garlasco Liborio Cataliotti avvocato di Sempio contro Bugalalla | Non torna nulla se ha prove le fornisca

In un dibattito televisivo a Garlasco, la youtuber nota come Bugalalla ha discusso con l’avvocato Liborio Cataliotti riguardo alle nuove accuse rivolte ad Andrea Sempio e al contenuto del computer di Chiara Poggi. L’avvocato ha affermato che le prove finora presentate non sono convincenti e ha invitato a fornire documenti chiari e verificabili. La discussione si è concentrata sui dettagli delle accuse e sui dubbi emergenti nelle indagini.

Scontro acceso a “Ignoto X” sul caso Garlasco fra Bugalalla e l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio. La youtuber ha parlato degli accessi al computer di Chiara Poggi da parte degli amici del fratello Marco, caldeggiando l’ipotesi che Sempio abbia potuto visionare contenuti riguardanti la vittima. L’avvocato Cataliotti ha contestato duramente le ipotesi, a suo avviso prive di riscontri. Garlasco, scontro fra Liborio Cataliotti e Bugalalla Il dibattito sugli accessi di Sempio al computer La replica di Cataliotti Garlasco, scontro fra Liborio Cataliotti e Bugalalla Il delitto di Garlasco continua ad infiammare i talk...🔗 Leggi su Virgilio.it

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