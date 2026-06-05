Un incendio ha interessato una villetta a Castelletto, causando danni significativi. Le fiamme sono divampate all’interno del garage, provocando danni alla struttura dell’abitazione. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno anche minacciato le case vicine, ma non si sono registrati altri feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e le autorità stanno analizzando le circostanze che hanno portato allo scoppio del fuoco.

Cosa ha scatenato le fiamme all'interno del garage?. Come hanno fatto le fiamme a minacciare le case vicine?. Perché la villetta è stata sottoposta a sequestro immediato?. Quali danni ha subito il vigile del fuoco durante l'intervento?.? In Breve L'incendio è iniziato giovedì 4 giugno intorno alle ore 17:00.. Un vigile del distaccamento di Verolanuova ha riportato lievi lesioni.. Il funzionario di guardia ha disposto il sequestro dell'immobile coinvolto.. Le squadre di Brescia e Verolanuova hanno operato sul posto.. Fiamme distruggono una villetta a Castelletto di Leno: garage e beni andati perduti nel rogo di giovedì. Un violento incendio ha colpito una residenza privata a Castelletto, frazione del comune di Leno, durante il pomeriggio di giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo a Castelletto: villetta devastata dal fuoco e un vigile ferito

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