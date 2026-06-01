Tetto di una palazzina abitata avvolto dalle fiamme | vigili del fuoco in azione

Il 31 maggio 2026, un incendio si è sviluppato in un edificio secondario e ha raggiunto il tetto di una palazzina abitata a Fiè allo Sciliar. I vigili del fuoco volontari altoatesini sono intervenuti prontamente, lavorando tutta la giornata per spegnere le fiamme e contenere la diffusione del fuoco. Le operazioni sono durate diverse ore, senza segnalare feriti o evacuazioni.

È stata una domenica di lavoro quella del 31 maggio 2026 per diversi corpi dei vigili del fuoco volontari altoatesini che sono intervenuti per domare un incendio divampato in un edificio secondario e che, rapidamente, si è propagato fino al tetto di una palazzina abitata di Fiè allo Sciliar.I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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FIAMME SUL TETTO: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO | 24/12/2025

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