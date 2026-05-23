Gara 3 playoff Lba 2025 26 | Trento va sul 2-1 contro Bologna Tortona avanti su Venezia

Notizia in breve

Nella gara 3 dei quarti playoff Lba 202526, Trento ha battuto Bologna 102-85, portandosi sul 2-1 nella serie. La squadra ha ottenuto la vittoria e ora può chiudere la serie nel prossimo incontro. Nel frattempo, Tortona ha vinto contro Venezia, mantenendo vivo il confronto tra le due formazioni.