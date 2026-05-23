Gara 3 playoff Lba 2025 26 | Trento va sul 2-1 contro Bologna Tortona avanti su Venezia

Da sport.periodicodaily.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella gara 3 dei quarti playoff Lba 202526, Trento ha battuto Bologna 102-85, portandosi sul 2-1 nella serie. La squadra ha ottenuto la vittoria e ora può chiudere la serie nel prossimo incontro. Nel frattempo, Tortona ha vinto contro Venezia, mantenendo vivo il confronto tra le due formazioni.

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Nella gara 3 degli altri due quarti playoff Lba 202526, Trento sorprende ancora Bologna(102-85), portandosi avanti nella serie per 2-1, ed ora può addirittura chiudere il discorso nel prossimo incontro. Sempre sul 2-1 accorcia Tortona, che annulla il match point a disposizione di Venezia(82-71). GARA 3 PLAYOFF LBA 202526: TRENTO-BOLOGNA 102-85 I padroni di casa amministrano subito il primo quarto di gioco. Trascinata da Steward e Hassan, Trento tradcorre in vantaggio la prima frazione sul 23-14. Smolcic prova a scuotere la Virtus nel secondo quarto, ma Jogela decide di salire in cattedra con quattro triple micidiali, portando Trento sul +13 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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