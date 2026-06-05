Gamec si apre un nuovo fronte con i creditori | impresa pugliese chiede quasi 100 mila euro al Comune

Bergamo. Un’altra impresa bussa alla porta di Palazzo Frizzoni per riscuotere lavori eseguiti nel cantiere della nuova Gamec. Lo scorso 8 maggio la società pugliese Metal.Ri Srl ha notificato al Comune un decreto ingiuntivo per recuperare 91.500 euro relativi alla fornitura e alla posa di 41 travi autoportanti realizzate nell’ambito dell’intervento all’ex Palazzetto dello Sport di via Pitentino. Un credito vantato originariamente nei confronti della Manelli Spa, ex appaltatrice dell’opera fino alla risoluzione del contratto da parte del Comune per inadempienze. Travolta da una pesante crisi finanziaria, la società aveva infatti interrotto i pagamenti a subappaltatori e fornitori, provocando il blocco del cantiere e una fase di stallo nei lavori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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