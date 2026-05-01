Un pensionato di un piccolo comune nella provincia di Asti ha vinto quasi 100 mila euro al SuperEnalotto. Dopo aver incassato la vincita, ha deciso di donare interamente la somma ai cani abbandonati presenti nella zona. La notizia si è diffusa nella comunità locale, suscitando interesse per il gesto di generosità verso gli animali senza casa. La vicenda si è svolta a Castagnole Monferrato, un paese noto per le sue tradizioni e il senso di solidarietà.

Un colpo di fortuna che non cambia la vita a chi ha vinto, ma a chi non ha voce. A Castagnole Monferrato, piccolo comune nella provincia di Asti, una vincita al SuperEnalotto si è trasformata in una straordinaria storia di altruismo e amore per gli animali. Il protagonista è Luciano Quaglia, un pensionato di origini genovesi che, dopo aver centrato un “5” fortunato, ha deciso di devolvere l’intero montepremi a sostegno dei cani abbandonati. La giocata vincente a Castagnole Monferrato. Tutto ha avuto inizio lo scorso 17 marzo. Come riportano le cronache locali, il signor Quaglia si è recato presso la tabaccheria Beccaris, storico esercizio del paese, per convalidare la sua schedina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vince quasi 100 mila euro al SuperEnalotto e decide di donare tutti i soldi ai cani abbandonati: il gesto del pensionato Luciano Quaglia

Notizie correlate

La storia del pensionato di Castagnole Monferrato che ha vinto 93 mila euro al Superenalotto e li userà per fare del bene ai cani randagiUn pensionato che vive in provincia di Asti ha vinto al Superenalotto la cifra di 92.

Leggi anche: La fortuna bacia Palermo: vinti quasi 65 mila euro al Superenalotto

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Vince 92mila euro al SuperEnalotto e li dona ai cani: la scelta di un pensionato piemonteseA Castagnole Monferrato, nell’Astigiano, un uomo centra un 5e destina tutto al suo progetto: realizzare un canile per accogliere cani randagi e abbandonati ... torino.repubblica.it

Sisal, pensionato vince oltre 92mila euro al SuperEnalotto e li dona a un canileProtagonista della vincita è Luciano Quaglia, pensionato originario di Genova, conosciuto per uno stile di vita semplice e per la profonda dedizione verso gli animali ... affaritaliani.it