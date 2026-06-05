Galliani e quella promessa di recuperare i fondi per realizzare il sogno di Alessio
Adriano Galliani ha promesso di recuperare circa 500 mila euro necessari a finanziare il progetto di Alessio Tavecchio, che mira a creare un'iniziativa a beneficio della città di Monza e oltre. Finora, questa somma non è ancora stata coperta, lasciando ancora da raccogliere i fondi necessari. La promessa di Galliani riguarda il saldo di questa cifra per completare i lavori e realizzare il sogno di Tavecchio.
Adriano Galliani sa bene che ogni promessa è un debito. E in questo caso c’è davvero un “debito” da saldare: mancano quasi 500mila euro per coprire interamente le spese di quel sogno di Alessio Tavecchio che diventa risorsa per tutta la città di Monza (ma non solo). Il senatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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