Galliani e quella promessa di recuperare i fondi per realizzare il sogno di Alessio

Notizia in breve

Adriano Galliani ha promesso di recuperare circa 500 mila euro necessari a finanziare il progetto di Alessio Tavecchio, che mira a creare un'iniziativa a beneficio della città di Monza e oltre. Finora, questa somma non è ancora stata coperta, lasciando ancora da raccogliere i fondi necessari. La promessa di Galliani riguarda il saldo di questa cifra per completare i lavori e realizzare il sogno di Tavecchio.