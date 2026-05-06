Pronostico Entella-Carrarese | il sogno si può realizzare

Nella trentottesima giornata di Serie B, si affrontano Entella e Carrarese in una partita che può decidere le sorti di entrambe le squadre nella stagione in corso. La partita sarà visibile in diretta streaming e in televisione, con le formazioni che scendono in campo determinate a ottenere i punti necessari. I dettagli su orari, modalità di visione e le probabili formazioni sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro.

Entella-Carrarese è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico I sogni sono fatti per essere realizzati. E il sogno mai nascosto dell’Entella è quello di prendersi la salvezza diretta al primo anno di Serie B. La classifica ci dice che si può fare. I liguri non sono padroni del proprio destino, perché devono vincere contro una Carrarese che ormai da chiedere non ha più nulla e sperare che almeno una delle due che sta davanti e che potrebbe essere risucchiata nei playout perda. In ogni caso, l’Entella, alla fine della stagione regolare avrà comunque un’altra possibilità di salvezza visto che i playout, almeno, sono certi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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