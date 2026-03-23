Gorizia il nonno vuole sposare la nonna prima di morire il nipote lancia appello per realizzare il suo sogno

Ha espresso il desiderio di sposare la compagna di una vita prima di morire e il nipote ha lanciato un appello sui social per far arrivare al sindaco di Gorizia la storia del nonno, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il primo cittadino si è subito attivato per consentire le nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Mio nonno è ricoverato in ospedale e il suo desiderio è sposare mia nonna”: il nipote lancia l’appello urgente sui social. E il sindaco risponde: “Il matrimonio si farà”Avrebbe chiesto, come ultimo desiderio, quello di sposare la sua amata prima che fosse troppo tardi.

L’appello dei ragazzi di Juppiter a Checco Zalone: “Aiutaci a realizzare il nostro sogno”ABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio ironico che diventa virale “Checco, aiutaci a realizzare il nostro sogno.

Contenuti e approfondimenti su Gorizia il nonno vuole sposare la nonna...

Temi più discussi: Nonno ricoverato in ospedale vuole sposare la nonna prima che sia troppo tardi. All'appello sul web della nipote risponde il sindaco:...; Nonno ricoverato in ospedale vuole sposare la nonna prima che sia troppo tardi. All'appello sul web della nipote risponde il sindaco VIDEO; Gorizia-Nova Gorica capitali della Cultura 2025, il progetto presentato dai presidenti Mattarella e ut Pahor; Incendio in una palazzina, ustionato il proprietario dell'appartamento in fiamme. Evacuate sei persone.

Gorizia, il nonno vuole sposare la nonna prima di morire, il nipote lancia appello per realizzare il suo sognoHa espresso il desiderio di sposare la compagna di una vita prima di morire e il nipote ha lanciato un appello sui social per far arrivare al sindaco di ... fanpage.it

Nonno ricoverato in ospedale vuole sposare la nonna prima che sia troppo tardi. All'appello sul web della nipote risponde il sindaco: «Oggi il matrimonio»GORIZIA - C'è una notizia che arriva da Gorizia e che, in un mondo spesso anestetizzato dai numeri e dai grandi scenari geopolitici, riporta bruscamente alla ... ilgazzettino.it

Referendum, in Friuli Venezia Giulia vince il Sì con il 54,47%. Il No vince a Gorizia (50,17%) Trieste (53,01%), Udine (52,27%) e Pordenone (50,49%) facebook

23/3/26. La Commissione triveneta dei beni culturali ed edilizia di culto si riunisce domani nell'arcivescovado di Gorizia con mons.Redaelli: comunicazioni e il punto sul percorso di formazione;poi visite a Sinagoga,convento di Castagnevizza,piazza Transalpi x.com