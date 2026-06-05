Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Galaxy Z Flip 8 potrebbe essere disponibile con due diverse versioni di processore. Alcuni mercati riceveranno il modello con chip Snapdragon, mentre altri avranno l’Exynos 2600. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti generazioni, che di solito offrivano una sola configurazione di processore. La decisione di Samsung di adottare due chip potrebbe influenzare le performance e la distribuzione del dispositivo.

Galaxy Z Flip 8 potrebbe tornare al dual-chip stando alle voci trapelate al momento: Snapdragon in alcuni mercati, Exynos 2600 in altri. Dopo un solo anno con il chip realizzato in casa, Samsung opta per un cambio di strategia. I nuovi pieghevoli sono attesi per il mese di luglio 2026. Tutto quello che sappiamo. Galaxy Z Flip 7 era arrivato con una scelta netta: solo Exynos 2500, niente Qualcomm, ovunque nel mondo. Una rottura con la tradizione dei flip Samsung, che fino al Flip 6 aveva usato esclusivamente Snapdragon. Con Galaxy Z Flip 8, Samsung starebbe già facendo marcia indietro. Secondo un leak pubblicato su Naver dal tipster coreano... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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© Pantareinews.com - Galaxy Z Flip 8: Exynos e Snapdragon, la mossa di Samsung che nessuno si aspettava

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Samsung Galaxy Z Flip 8 - Everything We Know So Far

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