Galaxy Z Flip 8 | Exynos e Snapdragon la mossa di Samsung che nessuno si aspettava

Da pantareinews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Galaxy Z Flip 8 potrebbe essere disponibile con due diverse versioni di processore. Alcuni mercati riceveranno il modello con chip Snapdragon, mentre altri avranno l’Exynos 2600. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti generazioni, che di solito offrivano una sola configurazione di processore. La decisione di Samsung di adottare due chip potrebbe influenzare le performance e la distribuzione del dispositivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Galaxy Z Flip 8 potrebbe tornare al dual-chip stando alle voci trapelate al momento: Snapdragon in alcuni mercati, Exynos 2600 in altri. Dopo un solo anno con il chip realizzato in casa, Samsung opta per un cambio di strategia. I nuovi pieghevoli sono attesi per il mese di luglio 2026. Tutto quello che sappiamo. Galaxy Z Flip 7 era arrivato con una scelta netta: solo Exynos 2500, niente Qualcomm, ovunque nel mondo. Una rottura con la tradizione dei flip Samsung, che fino al Flip 6 aveva usato esclusivamente Snapdragon. Con Galaxy Z Flip 8, Samsung starebbe già facendo marcia indietro. Secondo un leak pubblicato su Naver dal tipster coreano... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

galaxy z flip 8 exynos e snapdragon la mossa di samsung che nessuno si aspettava
© Pantareinews.com - Galaxy Z Flip 8: Exynos e Snapdragon, la mossa di Samsung che nessuno si aspettava
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Samsung Galaxy Z Flip 8 - Everything We Know So Far

Video Samsung Galaxy Z Flip 8 - Everything We Know So Far

Notizie e thread social correlati

Galaxy S26, Snapdragon più efficiente: Exynos 2600 resta indietroUn test condotto da Android Addicts ha confrontato le due versioni del Samsung Galaxy S26, una con Snapdragon 8 e l’altra con Exynos 2600.

Via libera per Bernardo Silva alla Juventus: la mossa che nessuno si aspettavaIl trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sembra ormai imminente, dopo settimane di trattative che avevano alimentato molte speculazioni.

Temi più discussi: Samsung Galaxy Z Fold 8 e il primo iPhone pieghevole di Apple condivideranno la nuova tecnologia di display; Galaxy Z Fold 8 Wide: design più largo e spessore sottile; Android 17 su Samsung: ecco la lista completa di tutti i modelli che lo riceveranno; Samsung Camera Assistant arriva su tanti nuovi dispositivi Galaxy.

galaxy z flip 8Galaxy Z Flip 8, in alcuni mercati potrebbe arrivare con lo SnapdragonSamsung Galaxy Z Flip 8 potrebbe riservare una sorpresa che in pochi si aspettavano: il ritorno dei chip Qualcomm su uno dei pieghevoli più amati di Samsung, a ... tecnoandroid.it

galaxy z flip 8Samsung Galaxy Z Flip 8, in alcune regioni potrebbe arrivare in versione SnapdragonDopo un anno di assenza, lo Snapdragon potrebbe tornare sul prossimo Flip ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web