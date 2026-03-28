Un test condotto da Android Addicts ha confrontato le due versioni del Samsung Galaxy S26, una con Snapdragon 8 e l’altra con Exynos 2600. I risultati mostrano che il modello con Snapdragon 8 si dimostra più efficiente rispetto alla versione equipaggiata con Exynos 2600. La differenza di prestazioni si evidenzia nelle prove di consumo energetico e velocità di elaborazione.

Il tema della doppia configurazione dei flagship Samsung torna al centro dell’attenzione. Un test condotto dal team di Android Addicts ha confrontato le due versioni del Samsung Galaxy S26, equipaggiate rispettivamente con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Exynos 2600. A differenza dei classici benchmark sintetici, la prova ha simulato un utilizzo reale: apertura di app, navigazione web e gestione dei processi di sistema, il tutto eseguito contemporaneamente su entrambi i dispositivi. Il modello con Exynos 2600 si è spento dopo 6 ore e 48 minuti di utilizzo continuo. La variante con Snapdragon 8 Elite Gen 5, invece, ha proseguito senza problemi, spegnendosi solo dopo 9 ore e 26 minuti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Galaxy S26, Snapdragon più efficiente: Exynos 2600 resta indietro

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