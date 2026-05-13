Il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sembra ormai imminente, dopo settimane di trattative che avevano alimentato molte speculazioni. Fonti ufficiali hanno confermato che il club spagnolo non considera più il giocatore tra le sue priorità, aprendo così la strada alla squadra italiana. La trattativa, che sembrava complicata, si è sbloccata in tempi rapidi e ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

di Alessio Lento Bernardo Silva resta un nome pesante, di quelli che a Torino non si pronunciano per caso, ma il punto vero oggi è un altro: il Barcellona non lo avrebbe messo tra le priorità. Secondo Cadena SER, il portoghese sarebbe stato offerto ai blaugrana, però il club guarderebbe prima ad altri reparti, soprattutto attacco e difesa, considerando già pieno il centrocampo. La Juve prova a infilarsi nello spazio lasciato dal Barcellona. Per la Juventus, questa è la finestra da sfruttare. Non una trattativa chiusa, ma uno spiraglio vero. Bernardo Silva avrebbe da tempo il Barcellona come destinazione preferita e questo pesa, perché quando un giocatore ha una scelta in testa non basta arrivare con una proposta elegante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Via libera per Bernardo Silva alla Juventus: la mossa che nessuno si aspettava

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Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche...

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