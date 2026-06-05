Galaxy S25 Ultra o S26 Ultra? Lo sconto su Amazon arriva a 600€

Da pantareinews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Amazon è disponibile uno sconto fino a 600 euro su alcuni modelli di smartphone Samsung di fascia alta, tra cui Galaxy S25 Ultra o S26 Ultra. L'offerta riguarda anche dispositivi pieghevoli di ultima generazione. Si tratta di una delle promozioni più significative degli ultimi mesi su questi prodotti. La promozione permette di acquistare i dispositivi a prezzi notevolmente ridotti rispetto al listino ufficiale.

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Chi stava aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone Samsung top di gamma oppure un pieghevole potrebbe trovarsi davanti a una delle occasioni più interessanti degli ultimi mesi. Su Amazon alcuni dei modelli più richiesti della gamma Ultra stanno registrando ribassi significativi, con differenze di prezzo che superano i 600 euro rispetto al lancio. In particolare, Galaxy S25 Ultra vede il prezzo ufficiale ridursi di ben 610€ pari al 41% in meno mentre Galaxy S26 Ultra riceve un ribasso di 200€, ma non sono le sole. L’ offerta Samsung disponibile oggi su Amazon vede anche pieghevoli ed una Fan Edition sotto i 500€. Per altre... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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