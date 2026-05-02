Su Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S26 Ultra a un prezzo di 865 euro, con uno sconto del 42%. L'offerta permette di risparmiare fino a questa cifra rispetto al prezzo di listino. Tra le caratteristiche del nuovo modello ci sono funzioni che proteggono la privacy del display durante l'uso, anche se i dettagli specifici non sono stati forniti. L'offerta è disponibile solo per un periodo limitato.

? Cosa scoprirai Come si ottiene lo sconto massimo di 865 euro su Amazon?. Quali nuove funzioni proteggono la privacy del display durante l'uso?. Perché un flagship appena lanciato subisce un ribasso così drastico?. Quali sono le differenze di prezzo tra le varie colorazioni disponibili?.? In Breve Versione White a 865€ con coupon GALAXY200 e sconto automatico al checkout.. Varianti Blue a 906€ e Black a 947€ per il modello 256 GB.. Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB e batteria 5.000 mAh.. Sensore principale 200 MP, zoom ottico 5x e 7 anni di aggiornamenti software.. Il Samsung Galaxy S26 Ultra raggiunge l’865€ su Amazon questo sabato 02 maggio 2026, grazie a una combinazione di sconti che abbatte il prezzo di listino di oltre 600€.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy S26 Ultra: prezzo a 865€ con sconti del 42% su Amazon

Samsung Galaxy S26 Ultra: 512GB al prezzo del 256GB + 100€ di sconto! #shorts

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