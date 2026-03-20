Centinaia di utenti stanno restituendo il Galaxy S26 Ultra di Samsung, segnalando problemi legati allo schermo che causano malessere fisico. Il telefono, presentato come il flagship più avanzato, ha attirato molto interesse grazie alle sue specifiche elevate e al design curato, ma le prime reazioni negative hanno portato a un aumento delle restituzioni.

Il Galaxy S26 Ultra di Samsung è arrivato sul mercato con le credenziali del flagship perfetto: specifiche da capogiro, design raffinato, tecnologia all’avanguardia. Eppure, nelle ultime settimane, un coro di lamentele sta crescendo in modo preoccupante sui forum, su Reddit e sui social media. Al centro delle critiche c’è proprio uno dei punti di forza più pubblicizzati del dispositivo: il Privacy Display, lo schermo che promette di nascondere i contenuti agli occhi indiscreti di chi ci sta accanto. La tecnologia è affascinante sulla carta. Samsung ha sviluppato un sistema che limita l’emissione di luce dai singoli pixel, rendendo lo schermo visibile solo se guardato frontalmente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Galaxy S26 Ultra, centinaia di utenti stanno restituendo il telefono: lo schermo causa malessere fisico

Articoli correlati

Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone con lo schermo a prova di ficcanasoUna nuova tecnologia integrata nel display permette di renderne invisibile il contenuto a chi sta intorno, senza pellicole adesive.

Galaxy s26 ultra privacy: come proteggere lo schermo dagli sguardi indesideratiuna teaser non ufficiale descrive una funzione capace di ridurre la visibilità del contenuto per chi osserva di lato, intervenendo sull’angolo di...

SAMSUNG Galaxy S26 ULTRA, S26 Plus e S26 stanno ARRIVANDO e SAPPIAMO già MOLTO, anche sui PREZZI

Aggiornamenti e notizie su Galaxy S26 Ultra centinaia di utenti...

Temi più discussi: Galaxy S26 Ultra, Samsung offre rimborsi da centinaia di dollari per evitare i resi: cosa sta succedendo; La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo; Samsung Galaxy S26, data di uscita, prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone Android; Galaxy S26 Ultra teardown: ecco come Samsung ha riprogettato fotocamera, raffreddamento e S Pen.

Samsung annuncia la disponibilità di Galaxy S26 e Galaxy Buds4Samsung lancia globalmente Galaxy S26 e Galaxy Buds4: smartphone con Galaxy AI, Privacy Display e nuovi auricolari hi-fi con ANC. techprincess.it

Super offerta per Samsung Galaxy S26 Ultra su Amazon: 500 euro di sconto e 3 anni di garanzia500 euro di sconto immediato su Amazon per Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB Enterprise Edition, che può godere di tre anni di garanzia! tuttoandroid.net

Abbiamo provato il Galaxy S26 Ultra, nuovo smartphone di punta di Samsung. Tra le novità, uno schermo che rispetta la privacy. La recensione di Giovanni Mirella https://shorturl.at/hIuhP - facebook.com facebook

Galaxy S26 Ultra, Samsung offre rimborsi da centinaia di dollari per evitare i resi: cosa sta succedendo x.com