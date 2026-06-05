Alle 14:30, due uomini si sono incontrati davanti a un edificio, con un orario preciso. Uno di loro, con gli occhi lucidi e occhiali, ha abbracciato un amico di lunga data. Nel frattempo, a un evento, gli “Amarello” hanno eseguito gag e canzoni, ironizzando sulla crisi di una rete televisiva e lasciando aperta la possibilità di un ritorno a Viale Mazzini.

U n pass orario con scadenza tassativa alle 14:30, gli occhi lucidi dietro gli occhiali da vista e l’abbraccio con l’amico di sempre. Il ritorno, seppur momentaneo, di Amadeus negli studi Rai di via Asiago è iniziato come una gag firmata Fiorello a La Pennicanza, su Rai Radio2 e RaiPlay. Ma dietro l’amarcord dei cinque Festival di Sanremo vissuti insieme, l’incursione degli “Amarello” ha assunto i contorni di un caso televisivo. Le indiscrezioni su una clamorosa exit strategy da Warner Bros. Discovery si rincorrevano già da giorni, ma vederlo cantare in diretta nel feudo del servizio pubblico ha trasformato i sospetti in un palcoscenico a reti unificate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gag e canzoni a La Pennicanza: gli "Amarello" ironizzano sulla crisi del Nove e aprono a un clamoroso ritorno a Viale Mazzini

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