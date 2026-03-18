Fiorello | Antonelli ospite a La Pennicanza? Era una gag Chiedo scusa alla Gazzetta

Rosario Fiorello aveva annunciato che Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, sarebbe stato ospite del suo programma “La Pennicanza” su Rai Radio 2 e Rai Play. Tuttavia, successivamente ha dichiarato che si trattava di una gag e ha chiesto scusa alla Gazzetta. L’episodio riguarda un’anticipazione pubblicata prima che si svolgesse l’ospitata prevista.

Rosario Fiorello aveva annunciato che il pilota della Mercedes Kimi Antonelli sarebbe stato ospite de "La Pennicanza", il suo programma in onda su Rai Radio 2 e Rai Play. In realtà si trattava di una gag: ecco le scuse dello showman per l'equivoco generato dalla sua battuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorello: "Antonelli ospite a La Pennicanza? Era una gag. Chiedo scusa alla Gazzetta" Articoli correlati Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza: “Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro” Leggi anche: Fiorello e la querela a Fabrizio Corona: la gag montata ad arte a La Pennicanza Contenuti e approfondimenti su Fiorello Antonelli ospite a La... Temi più discussi: Kimi Antonelli sarà ospite di Fiorello a La Pennicanza mercoledì 18 marzo; Kimi Antonelli a Bologna tra festa, famiglia e… Fiorello: sarà davvero lui in radio?; Al via su Rai2 La Mattinanza, Fiorello: In onda in tv tutte le mattine con contenuti inediti; Kimi Antonelli e lo storico trionfo in F1: Sono solo all’inizio. Tomba? Una leggenda, sarebbe bello conoscerlo. A La Pennicanza Fiorello chiama un improbabile Kimi Antonelli: Sulla macchina l’adesivo bambino a bordoGli ascolti e la sfida tra Rai e Mediaset, l’irruzione di La Russa sulla famiglia nel bosco e il litigio al GF Vip: i dettagli ... corrieredellosport.it Fiorello show a La Pennicanza: da Kimi Antonelli bambino a bordo al finto La Russa, fino al GF VipNuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda il 18 marzo su Rai Radio2, tra ironia sull’attualità, televisione e politica. La puntata ... ilmessaggero.it A "La Pennicanza" Fiorello chiama un improbabile Kimi Antonelli facebook A "La Pennicanza" #Fiorello chiama un improbabile Kimi #Antonelli x.com