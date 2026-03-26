Cento canzoni con Nino Frassica | Al bar del paese le prime gag

Nel corso della sua carriera, Nino Frassica ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, tra cui

Da ’Quelli della Notte’ e ’Indietro tutta’ con Renzo Arbore al ruolo cult del maresciallo Cecchini nella serie ’ Don Matteo ’ passando per libri cult come ’Vipp’ o l’ultimo nato ’Paola’: Nino Frassica calca le scena da oltre cinquant’anni continuando a reinventarsi mantenendo, però, intatto il suo inconfondibile stile. Sabato sera (ore 21) l’artista siciliano torna a calcare le scene fiorentine e porta con sé la Los Plaggers Band: appuntamento al Teatro Cartiere Carrara con ’Tour 2000 – 3000’. Un po’ concerto e un po’ cabaret: che spettacolo offrirà al pubblico di Firenze? "Lo spettacolo nasce dal mio amore per la musica, da solo non potevo farlo e quindi ho creato la band dei Los Plaggers, sei formidabili musicisti, tutti siciliani, e io sono la ’guast star’ del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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SANREMO GIOVANI LO HA VINTO NINO FRASSICA x.com