Cirivello d' argento | l' Italia chiude gli Europei con quattro medaglie

L'Italia ha concluso gli Europei di Taekwondo con un bottino di quattro medaglie, tutte conquistate nella giornata finale della competizione. La squadra azzurra ha portato a casa medaglie in diverse categorie, confermando la sua presenza tra le migliori nazioni partecipanti. I risultati ottenuti rappresentano l’esito di una manifestazione durante la quale atleti italiani si sono distinti in diverse fasi di gara. La chiusura dell’evento ha visto quindi un bilancio positivo per il movimento nazionale di questo sport.

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Quattro su quattro, l'Italia si regala un'altra medaglia nella giornata conclusiva degli Europei di Taekwondo. Gaetano Cirivello conquista l'argento e completa la festa azzurra in Baviera, con quattro medaglie conquistate in altrettanti giorni e i suoi giovani saliti alla ribalta a livello internazionale. Cirivello, diciotto anni, chiude al secondo posto nella categoria -54 kg maschile, fermato in finale dallo spagnolo Jairo Agenjo Trigos con il punteggio di 0-. L'azzurro costruisce la finale con quattro combattimenti gestiti senza concedere nulla. Ai sedicesimi supera 2-0 il cipriota Antreas Spyrou, poi agli ottavi chiude 2-0 il tedesco Christos Rafail Nitsas. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cirivello d'argento: l'Italia chiude gli Europei con quattro medaglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano CirivelloSi chiude con il prezioso argento di Gaetano Cirivello nei -54 kg la soddisfacente spedizione azzurra a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di... Europei judo Tbilisi 2026: bronzo Tavano nei +78 kg, Italia chiude quarta con quattro medaglieLa friulana si impone per ippon sulla giovane estone Aktas dopo quasi tre minuti di golden score nei +78 kg. Si parla di: Europei taekwondo 2026 oggi: orari 14 maggio, tv, streaming, italiani in gara. Cirivello d’argento nei -54 kg, l’Italia del taekwondo chiude gli Europei con quattro medaglieROMA (ITALPRESS) – Si chiudono i Campionati Europei Senior di Taekwondo 2026 con l’Italia che entra nella storia. Gaetano Cirivello conquista la medaglia d’argento nei -54 kg, portando il bottino azzu ... italpress.com Taekwondo, argento per Cirivello agli Europei: il bilancioGli Europei di taekwondo si chiudono bene per l'Italia: arriva una grande medaglia d'argento per Cirivello Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione ... sportface.it