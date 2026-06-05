Gabriella Zalapì la bambina rapita dal padre che ha trasformato la paura in un romanzo struggente

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di otto anni è stata trovata in buona salute dopo essere stata rapita dal padre e nascosta in una casa isolata. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una soffiata anonima e ha rintracciato la piccola, che era scomparsa da casa da diversi giorni. Il genitore è stato arrestato e portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La bambina è stata affidata alle cure dei servizi sociali, mentre proseguono le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.

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E Gabriella Zalapì, classe 1972, italiana che ha vissuto sempre altrove, lo sa bene perché la storia che racconta nel suo nuovo libro Ilaria o la conquista della disobbedienza (Feltrinelli Gramma) è più o meno anche la sua: quando aveva 8 anni, anche a lei, come a Ilaria nel libro, è successo che suo padre, appena separato dalla mamma, l’abbia presa all’uscita di scuola e l’abbia rapita, peregrinando poi per due anni in tutt’Italia. Un viaggio assurdo, estenuante e doloroso. Poi la vita è andata avanti e oggi Gabriella vive a Parigi, è mamma («che non era ovvio per niente»), scrive e lavora all’archivio di Bruno Munari. Gabriella, però, non... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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