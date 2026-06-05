Una bambina di otto anni è stata trovata in buona salute dopo essere stata rapita dal padre e nascosta in una casa isolata. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una soffiata anonima e ha rintracciato la piccola, che era scomparsa da casa da diversi giorni. Il genitore è stato arrestato e portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La bambina è stata affidata alle cure dei servizi sociali, mentre proseguono le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.

E Gabriella Zalapì, classe 1972, italiana che ha vissuto sempre altrove, lo sa bene perché la storia che racconta nel suo nuovo libro Ilaria o la conquista della disobbedienza (Feltrinelli Gramma) è più o meno anche la sua: quando aveva 8 anni, anche a lei, come a Ilaria nel libro, è successo che suo padre, appena separato dalla mamma, l’abbia presa all’uscita di scuola e l’abbia rapita, peregrinando poi per due anni in tutt’Italia. Un viaggio assurdo, estenuante e doloroso. Poi la vita è andata avanti e oggi Gabriella vive a Parigi, è mamma («che non era ovvio per niente»), scrive e lavora all’archivio di Bruno Munari. Gabriella, però, non... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gabriella Zalapì, la bambina rapita dal padre che ha trasformato la paura in un romanzo struggente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal ragazzo che ha salvato l’amico che stava soffocando a chi ha trasformato la sua apecar in un veicolo solidale: le storie dei 28 Alfieri della RepubblicaIl 11 aprile 2026, sono stati annunciati i nomi di 28 giovani italiani riconosciuti come 'Alfieri della Repubblica' dal Capo dello Stato.

Dal primo salone al Myba: la storia che ha trasformato SanremoDopo trent’anni, il Myba Charter Show torna a Sanremo, portando nuovamente nel mercato nautico l’evento che ha segnato la città in passato.