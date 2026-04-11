Il 11 aprile 2026, sono stati annunciati i nomi di 28 giovani italiani riconosciuti come 'Alfieri della Repubblica' dal Capo dello Stato. Tra loro ci sono ragazzi che hanno salvato un amico da un episodio di soffocamento e altri che hanno convertito un’ape-car in un veicolo destinato alla solidarietà. Le motivazioni ufficiali spiegano le ragioni della selezione, senza ulteriori dettagli sui singoli casi.

Roma, 11 aprile 2026 - Ecco l'elenco dei 28 giovani altruisti scelti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella come 'Alfieri della Repubblica' e le motivazioni della scelta. - Emanuele Amodio, 3172007, residente a Ostuni (BR) - Per la naturalezza e la forza della sua amicizia con un compagno con disabilità. Il suo impegno costituisce un esempio di come i piccoli gesti quotidiani possano realizzare inclusione e far crescere la solidarietà. Emanuele coltiva una profonda passione per la conoscenza, ma non ha mai messo in secondo piano l'amicizia che lo lega, fin dall'infanzia, al compagno di banco Karol Pastore, costretto su una sedia a rotelle.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal ragazzo che ha salvato l’amico che stava soffocando a chi ha trasformato la sua apecar in un veicolo solidale: le storie dei 28 Alfieri della Repubblica

Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati...

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Temi più discussi: Il professor Cosimo Ceccuti, telecronista mancato: Con Spadolini fino alla fine. Draghi? Fu anche bacchettato; Milano Cortina 2026, la riconsegna del Tricolore e l’orgoglio di Mattarella; Guida ai David: la dura verità in ’40 secondi’ concorre con 5 candidature.

Dal ragazzo che ha salvato l’amico che stava soffocando a chi ha trasformato la sua apecar in un veicolo solidale: le storie dei 28 Alfieri della RepubblicaL’elenco dei giovani altruisti scelti dal presidente Mattarella e le motivazioni. Protagonisti di una solidarietà inclusiva ... quotidiano.net

Volontariato, poesia, coraggio: ecco i nuovi Alfieri della RepubblicaDalila Brocculi, 16 anni, di Rimini, nata prematura, è una volontaria dell’associazione 'La Prima Coccola', che sostiene la Terapia intensiva neonatale della città romagnola, a supporto delle famiglie ... adnkronos.com

Una giovane poetessa ennese tra i 28 Alfieri della Repubblica premiati da Mattarella Con il tema "sperimentare e comunicare la solidarietà", i giovani individuati per altruismo, creatività e impegno; quattro classi riconosciute per progetti di inclusione Leggi l’art - facebook.com facebook

Salvò un amico privo di sensi dopo il tuffo in mare, quindicenne di Arbus tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica x.com