Dopo trent’anni, il Myba Charter Show torna a Sanremo, portando nuovamente nel mercato nautico l’evento che ha segnato la città in passato. Il settore nautico, in questo periodo, sta vivendo una crisi legata alle tensioni in Russia e Medio Oriente, che hanno influenzato i flussi internazionali di clienti e investimenti. La manifestazione si svolge nel contesto di una situazione economica complessa, con ripercussioni anche sul mercato locale.

? Cosa sapere Il Myba Charter Show torna a Sanremo dopo trent'anni di assenza dal mercato nautico.. Il settore affronta la crisi dei flussi internazionali causata dalle tensioni in Russia e Medio Oriente.. Il Myba Charter Show 2026 si avvicina alla conclusione a Sanremo con un bilancio positivo, mentre Luigi Spiaggi ricostruisce l’evoluzione del settore nautico dai tempi del primo salone internazionale del 1989. Tra i vicoli che portano al porto e l’aria salmastra che accarezza le strutture espositive, la memoria della nautica matuziana prende forma attraverso il racconto di chi quel mondo lo ha nascere tra le onde e le prime grandi opportunità commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal primo salone al Myba: la storia che ha trasformato Sanremo

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