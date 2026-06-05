Una firma attesa da quasi un anno, a seguito della visita a Montelupo del ministro della Cultura Alessandro Giuli nel giugno del 2025. Ed è arrivata nelle scorse ore: lo ha fatto sapere il sindaco Simone Londi, non nascondendo l’emozione e ringraziando tutti i soggetti coinvolti. L’operazione “recupero“ di Villa Ambrogiana, un investimento da 24 milioni di euro, può adesso entrare nel vivo a tutti gli effetti. "La firma più importante da quando sono sindaco", ha fatto presente Londi. La sottoscrizione dell’accordo che dovrà trasformare l’ex-manicomio criminale in uno spazio culturale rientrante nel progetto degli “Uffizi Diffusi“ era... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro Villa Ambrogiana. C’è l’accordo di valorizzazione

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