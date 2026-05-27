Villa Ambrogiana il rilancio All’orizzonte la candidatura come Patrimonio Unesco
Villa Ambrogiana potrebbe candidarsi come patrimonio Unesco. L’accordo tra Regione, Ministero della Cultura e Comune di Montelupo punta a rilanciare la villa. La proposta sarà presentata nel 2024, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento internazionale. La candidatura si basa sulla storia e l’architettura del sito. La decisione finale spetta all’Unesco, che valuterà i requisiti richiesti. La villa è attualmente oggetto di interventi di recupero e valorizzazione.
L’obiettivo ultimo dell’accordo tra Regione, Ministero della Cultura e Comune di Montelupo relativo alla valorizzazione di Villa Ambrogiana, è di quelli ambiziosi: far sì che l’ex-manicomio montelupino, una volta recuperato e portato a nuova vita, possa diventare il 49esimo bene italiano ad essere dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’ Unesco. E’ quanto si legge nella bozza di protocollo che stanno firmando i tre enti coinvolti, con le operazioni burocratiche dovrebbero di questo passo concludersi nel giro di pochi giorni. A quel punto l’operazione recupero potrà partire a tutti gli effetti: 12 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero, altrettanti dalla Regione e due dalla Soprintendenza, con l’obiettivo (qualora i lavori partisserse entro l’estate) di concludere il lavoro entro il 2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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