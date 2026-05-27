Villa Ambrogiana il rilancio All’orizzonte la candidatura come Patrimonio Unesco

Notizia in breve

Villa Ambrogiana potrebbe candidarsi come patrimonio Unesco. L’accordo tra Regione, Ministero della Cultura e Comune di Montelupo punta a rilanciare la villa. La proposta sarà presentata nel 2024, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento internazionale. La candidatura si basa sulla storia e l’architettura del sito. La decisione finale spetta all’Unesco, che valuterà i requisiti richiesti. La villa è attualmente oggetto di interventi di recupero e valorizzazione.