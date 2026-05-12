Ambrogiana approvato schema d’accordo | 12 milioni di euro per valorizzare l' ex Opg di Montelupo

La giunta regionale ha dato il via libera a uno schema di accordo che prevede un investimento di 12 milioni di euro per il progetto di valorizzazione della Villa medicea dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino. L'intervento riguarda l'ex Opg, l'ospedale psichiatrico giudiziario, e mira a favorire la rifunzionalizzazione dell'edificio. La decisione è stata presa nella giornata di lunedì 11 maggio.

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