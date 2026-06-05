In pochi mesi, Futuro Nazionale ha raccolto oltre 316 mila euro. La somma è stata raggiunta rapidamente dall'inizio delle attività del movimento politico guidato da Roberto Vannacci. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sui singoli finanziatori o le modalità di raccolta. La cifra rappresenta una somma considerevole in breve tempo, considerando la recente nascita del partito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le casse del movimento si riempiono rapidamente. A pochi mesi dalla sua nascita, Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci, può già contare su una raccolta fondi significativa. Secondo i dati pubblicati nella sezione trasparenza del partito e aggiornati al 1° giugno 2026, sono stati registrati 316.918,52 euro tra donazioni, contributi in servizi e comodati gratuiti. Nel prospetto figurano 28 diversi contributi, con importi che variano da poche centinaia di euro fino a donazioni decisamente più consistenti. Il sostegno dell’associazione “Il Mondo al Contrario”. Tra le principali fonti di finanziamento emerge l’associazione Il Mondo al Contrario, realtà che ha accompagnato la crescita politica di Vannacci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Futuro Nazionale, oltre 316 mila euro raccolti in pochi mesi: chi finanzia il partito di Vannacci

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