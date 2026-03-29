Consiglio comunale Marchetti entra in Futuro Nazionale | Nasce il gruppo consiliare del partito di Vannacci

La consigliera comunale di Pisa, Raffaella Marchetti, ha annunciato di aver lasciato Fratelli d'Italia e di aver aderito a Futuro Nazionale, un nuovo gruppo consiliare nato recentemente. La decisione è stata comunicata durante una seduta del consiglio comunale, dove è stato ufficialmente presentato il gruppo del partito di Vannacci. La Marchetti entra così a far parte di questa formazione politica.

L'annuncio del consigliere Ciavarrella: "Lunedì gli atti per la costituzione, Pisa primo capoluogo di provincia a vantare la presenza di un gruppo consiliare di Futuro Nazionale tra le proprie fila" La consigliera comunale di Pisa Raffaella Marchetti lascia Fratelli d'Italia e aderisce a Futuro Nazionale. L'ufficializzazione dell'ingresso durante l'inaugurazione della nuova sede fiorentina del partito del generale Roberto Vannacci.Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni: "Apprezziamo il coraggio e la coerenza di Raffaella Marchetti, che ha scelto di restare fedele ai valori di una destra autentica e identitaria". 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Consiglio comunale, Marchetti entra in Futuro Nazionale: "Nasce il gruppo consiliare del partito di Vannacci" Articoli correlati “Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla LegaVannacci ha affermato di puntare a un risultato “importante”, arrivando a evocare un 20% come obiettivo politico di medio Negli ultimi giorni il... Vannacci, addio alla Lega sempre più vicino: nasce il partito Futuro NazionaleIl panorama politico italiano attraversa una fase di profonda fibrillazione a causa delle recenti mosse del generale Roberto Vannacci, che sembra... Una selezione di notizie su Futuro Nazionale Temi più discussi: La consigliera Marchetti aderisce a Futuro Nazionale; Anche Marchetti aderisce a Futuro Nazionale; Pisa, la consigliera Raffaella Marchetti lascia Fratelli d'Italia e passa a Futuro Nazionale; Pisa, la consigliera Raffaella Marchetti lascia Fratelli d'Italia e passa a Futuro Nazionale. Pisa, la consigliera Raffaella Marchetti lascia Fratelli d’Italia e passa a Futuro NazionaleLa consigliera comunale Raffaella Marchetti, eletta a Pisa con Fratelli d'Italia, ha lasciato il partito per unirsi a Futuro Nazionale, guidato da Roberto ... gonews.it Vannacci, effetto Sanremo: scoppia la Lega nella Città dei fiori e Futuro nazionale entra in ComuneL’effetto Sanremo per Vannacci è immediato: mentre i sondaggi nazionali registrano una piccola, ma costante, crescita, di Futuro nazionale, la sua presenza nella Città dei fiori e dintorni, negli ... genova.repubblica.it L'episodio degnalato, con un video, dal comitato costituente di Futuro Nazionale Parma - facebook.com facebook Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci x.com