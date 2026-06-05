La delegazione irpino-sannita di Futuro Nazionale ha eletto i rappresentanti che parteciperanno all’Assemblea Costituente a Roma il 13 e 14 giugno. La fase delle assemblee territoriali si è appena conclusa, con i delegati scelti per rappresentare i Comitati Costituenti. La riunione si è svolta nelle rispettive aree locali, con l’obiettivo di individuare i membri che prenderanno parte all’importante appuntamento nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa la fase delle assemblee territoriali di Futuro Nazionale, che ha portato all’elezione dei delegati chiamati a rappresentare i Comitati Costituenti nell’Assemblea Nazionale Costituente in programma a Roma il 13 e 14 giugno. Sarà particolarmente numerosa la delegazione Irpino-Sannita, espressione di un territorio che ha partecipato con entusiasmo al percorso organizzativo del movimento. A rappresentare l’area saranno il prof. Sergio Barile, Sonia Lombardo, Giovanni Viscione, Vito Pacca, Michele Sarnese, Antonio Francavilla, Giulia Galdenzi, Pasquale Maietta, Raffaele Papa, Antonio Ricciardi, Pietro Cetrulo, Rosario Del Priore, Manuel Del Vacchio, Ginevra Croce, Marco Pugliese, Stefano Piciocchi, Silvio Falato, Federico Paolucci e Antonio Del Giudice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Futuro Nazionale”, la delegazione irpino-sannita per Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Emilia Romagna si prepara all'assemblea nazionale del movimento Futuro Nazionale con VannacciDomenica 17 maggio a Bologna si svolgerà un incontro conviviale con i rappresentanti dei comitati dell'Emilia-Romagna, in vista dell'assemblea...

Futuro Nazionale, il futuro di una destra pura e nazionalista firmato Roberto Vannacci: la sfida a FdI, FI e LegaIl generale Roberto Vannacci ha costituito un nuovo partito chiamato Futuro Nazionale, lasciando la Lega di Matteo Salvini.

Temi più discussi: Già 4mila adesioni per Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci: designati i delegati di altri tre comitati; Futuro Nazionale cresce a Pesaro: 400 tesserati in soli 45 giorni; Futuro Nazionale mette radici a Corigliano-Rossano: il mondo di Vannacci agita il centrodestra locale; Assemblea Confindustria 2026: industria, istituzioni e futuro del Paese in una giornata da record.

Acciaio, una sfida che riguarda anche l’Abruzzo Una delegazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha partecipato al Consiglio generale di Federmeccanica presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia a Taranto, per confrontarsi sul futuro della sideru x.com

Assemblea costituente Futuro Nazionale: la delegazione Irpinia-SannioSi è conclusa la fase delle assemblee territoriali di Futuro Nazionale, che ha portato all’elezione dei delegati chiamati a rappresentare i Comitati Costituenti nell’Assemblea Nazionale Costituente in ... irpinianews.it

[Schira] Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic incontreranno una delegazione di 6-7 giornalisti selezionati: una sorta di intervista a gioco del telefono dove racconteranno le loro verità. reddit

La visita in Sicilia del Generale Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. Presente delegazione di Ragusa01 Giugno 2026 - Si è conclusa oggi la visita del Generale Roberto Vannacci in Sicilia. Il fondatore di Futuro Nazionale accompagnato dalla moglie, Camelia, ... radiortm.it