Futuro Nazionale | Di Capua guida il movimento in Campania

Notizia in breve

L’avvocato Di Capua ha ottenuto 105 voti in Campania e ora guida il movimento Futuro Nazionale nella regione. Il suo passato giudiziario ha sollevato alcune polemiche e dubbi tra gli osservatori politici. Di Capua è noto per aver avuto un coinvolgimento in procedimenti giudiziari precedenti, che sono stati oggetto di discussione pubblica. La sua leadership nel movimento ha suscitato attenzione, anche per le sue vicende legali passate.