Futuro Nazionale | Di Capua guida il movimento in Campania
L’avvocato Di Capua ha ottenuto 105 voti in Campania e ora guida il movimento Futuro Nazionale nella regione. Il suo passato giudiziario ha sollevato alcune polemiche e dubbi tra gli osservatori politici. Di Capua è noto per aver avuto un coinvolgimento in procedimenti giudiziari precedenti, che sono stati oggetto di discussione pubblica. La sua leadership nel movimento ha suscitato attenzione, anche per le sue vicende legali passate.
Chi è l'avvocato che ha ottenuto 105 voti in Campania?. Perché il passato giudiziario di Di Capua solleva dubbi politici?. Come influirà la condanna per favoreggiamento sull'immagine del movimento?. Quali implicazioni avrà questa nomina per il partito del generale Vannacci?.? In Breve Voto di 105 preferenze contro i 28 di Carmine Angelino e 15 di Carmela Rescigno. Condanna definitiva nel 2014 per favoreggiamento all'avvocato Michele Santanastaso. Riabilitazione ottenuta nel 2017 dopo la revisione del processo giudiziario. Candidatura sindacale ad Agerola nel 2021 con il 29% dei voti.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Futuro Nazionale, Di Capua eletto referente regionale: “Campania laboratorio del Mezzogiorno”L’avvocato Catello Di Capua è stato eletto referente regionale campano di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci.
L'Emilia Romagna si prepara all'assemblea nazionale del movimento Futuro Nazionale con VannacciDomenica 17 maggio a Bologna si svolgerà un incontro conviviale con i rappresentanti dei comitati dell'Emilia-Romagna, in vista dell'assemblea...
Temi più discussi: Futuro Nazionale, Catello Di Capua eletto referente regionale; Pozzolo e il nuovo referente in Campania, i casi in Futuro nazionale che imbarazzano Vannacci; Futuro Nazionale, Catello Di Capua nuovo referente regionale in Campania; Campania, Catello Di Capua alla guida regionale di Futuro Nazionale: focus su sicurezza, lavoro e sanità.
Catello Di Capua, avvocato, è stato nominato nuovo referente regionale per la Campania di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. L'elezione si è svolta al termine dell’assemblea regionale del partito, in prepar... x.com
Napoli. Futuro Nazionale (Vannacci): Catello Di Capua eletto referente regionale: 'Campania laboratorio del Mezzogiorno'. https://www.teleradio-news.it/2026/06/04/napoli-futuro-nazionale-vannacci-catello-di-capua-eletto-referente-regionale-campania-labor facebook
Futuro Nazionale, Catello Di Capua eletto referente regionaleL'avvocato Catello Di Capua è il nuovo referente regionale campano di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. (ANSA) ... ansa.it
Campania, Catello Di Capua alla guida regionale di Futuro Nazionale: focus su sicurezza, lavoro e sanitàCatello Di Capua eletto referente regionale campano di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci. ilgazzettinovesuviano.com