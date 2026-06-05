Furto nella notte nel cuore del centro storico svaligiato Baldo Gelato

Notizia in breve

Nella notte, la gelateria Baldo Gelato nel centro storico di Lecce è stata svaligiata. I ladri sono entrati e hanno portato via denaro e prodotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita. La porta di ingresso è stata forzata. La gelateria si trova a pochi passi dalla basilica di Santa Croce. Indagini in corso per identificare i responsabili.