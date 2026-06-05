Furto nella notte nel cuore del centro storico svaligiato Baldo Gelato
Nella notte, la gelateria Baldo Gelato nel centro storico di Lecce è stata svaligiata. I ladri sono entrati e hanno portato via denaro e prodotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita. La porta di ingresso è stata forzata. La gelateria si trova a pochi passi dalla basilica di Santa Croce. Indagini in corso per identificare i responsabili.
LECCE – Un furto è stato consumato nella notte nel pieno centro storico di Lecce. A essere preso di mira, Baldo Gelato, rinomata gelateria situata a pochi passi dalla basilica di Santa Croce.I malviventi sono riusciti a introdursi nel locale approfittando di una finestra che, secondo le prime. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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