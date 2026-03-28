Monte di Pietà nel degrado rovi ed erbacce nel cuore del centro storico
Il Monte di Pietà di Messina si trova in uno stato di completo abbandono, con ampie zone invase da rovi ed erbacce. L’area, situata nel centro storico, risulta inaccessibile e inutilizzabile a causa del degrado evidente e della presenza di vegetazione selvaggia che ostacola l’accesso e la fruizione pubblica. La condizione di abbandono si estende su diverse parti dell’edificio e dei terreni circostanti.
Il Monte di Pietà di Messina in condizioni di grave abbandono, inaccessibile e con rovi ed erbacce che hanno invaso ampie porzioni dell’area e ne compromettono la fruibilità, nel pieno centro storico cittadino. Il caso riporta inoltre l’attenzione sul tema della manutenzione dei beni culturali, spesso al centro del dibattito pubblico e delle dichiarazioni di intenti sulla valorizzazione del patrimonio storico, a fronte di condizioni concrete che, in diversi casi, appaiono lontane da tali obiettivi. “Si auspica un intervento urgente per il ripristino del decoro e della piena accessibilità del Monte di Pietà, bene identitario della storia cittadina”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Articoli correlati
Paura nel cuore del centro storico: fiamme in un appartamento in ristrutturazioneSul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione dell’area e alla regolazione del traffico per consentire lo...
Incontro in prefettura su spaccio e degrado nel centro storico: cosa sappiamoSi è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Genova.
Approfondimenti e contenuti su Monte di Pietà nel degrado rovi ed...
Temi più discussi: Fondazione Monte di Lombardia, il professor Mario Cera confermato alla presidenza; La fisarmonica di Galliano protagonista al Viotti Festival; Restaurato l'Agnello dell'apocalisse all'interno della chiesa del Carmine Maggiore a Ballarò; Future Moves a Palazzo Chiericati con Marigia Maggipinto.
Storia del Monte di pietà. Tra Ancien régime rivoluzione e restaurazionePavia, la rassegna nel salone teresiano della biblioteca universitaria . L’istituto a favore dei ceti meno abbienti venne fondato all’inizio del 1493 . Fondato all’inizio del 1493 in seguito alla ... ilgiorno.it
Quei muri ci parlano di un Monte di Pietà: a Conegliano si celebrano i 500 anni degli affreschi del Fiumicelli su un palazzo simbolo della cittàCONEGLIANO - la riscoperta dei palazzi antichi delle nostre città, con i loro momenti di gloria e le vicissitudini, splendori e miserie, rientra tra le suggestioni più affascinanti per chi - per ... ilgazzettino.it
Palazzo del Monte di Pietà - facebook.com facebook