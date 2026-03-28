Il Monte di Pietà di Messina si trova in uno stato di completo abbandono, con ampie zone invase da rovi ed erbacce. L’area, situata nel centro storico, risulta inaccessibile e inutilizzabile a causa del degrado evidente e della presenza di vegetazione selvaggia che ostacola l’accesso e la fruizione pubblica. La condizione di abbandono si estende su diverse parti dell’edificio e dei terreni circostanti.

Il Monte di Pietà di Messina in condizioni di grave abbandono, inaccessibile e con rovi ed erbacce che hanno invaso ampie porzioni dell’area e ne compromettono la fruibilità, nel pieno centro storico cittadino. Il caso riporta inoltre l’attenzione sul tema della manutenzione dei beni culturali, spesso al centro del dibattito pubblico e delle dichiarazioni di intenti sulla valorizzazione del patrimonio storico, a fronte di condizioni concrete che, in diversi casi, appaiono lontane da tali obiettivi. “Si auspica un intervento urgente per il ripristino del decoro e della piena accessibilità del Monte di Pietà, bene identitario della storia cittadina”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Monte di Pietà nel degrado, rovi ed erbacce nel cuore del centro storico

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