Nella notte, durante controlli nel centro storico di Catania, gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 28 anni. Il cittadino straniero con precedenti è stato fermato mentre trasportava un condizionatore che aveva appena sottratto da un’abitazione della zona. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento di routine durante i controlli notturni. La refurtiva è stata recuperata e l’uomo è stato portato in questura.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia durante i controlli notturni. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni, cittadino straniero con precedenti, sorpreso mentre trasportava un condizionatore appena rubato da un’abitazione del centro storico di Catania. L’episodio è avvenuto nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura etnea. Durante il pattugliamento notturno in via Domenico Tempio, i poliziotti hanno notato due uomini intenti a spostare l’unità esterna di un climatizzatore appena rimossa dal muro di una casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato nella notte dopo il furto di un condizionatore nel centro storico di Catania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She injured, awaiting surgery; he with first love; she returns rich, he breaks.

Sullo stesso argomento

Beccato in piena notte con un condizionatore rubato: arrestato un 28enne a CataniaLa Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, straniero pregiudicato, che aveva rubato il condizionatore di un’abitazione del centro storico di Catania.

Furto nella notte a Catania: arrestato mentre rubava grondaie in rame da una chiesaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione Un uomo di 34 anni, residente a Catania, è stato arrestato dai carabinieri...

Procida, madre esasperata dalle richieste di denaro: arrestato 28enne - Cronache - Procida – Alle sette del mattino era uscita di casa come ogni giorno, dopo un’altra notte segnata dalla tensione. A pesarle addosso, ancora una volta, la richiesta di den… x.com

Investe un pedone e fugge in auto: inseguito e arrestato nella notte pirata della strada 19enneUn ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale per omissione di soccorso e resistenza. Ha investito un pedone, è scappato in auto senza prestare soccorso e non si è fermato all’alt degli ... fanpage.it

Rapina a Termini nella notte: arrestato 30enne dopo l’assalto a un turista disabileMomenti di paura nella notte a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove un turista straniero è stato aggredito e rapinato da tre uomini. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di ... ilmessaggero.it