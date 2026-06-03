Sorprende i ladri a rubare al supermercato e li insegue nel parcheggio | commessa viene investita

Una commessa di 48 anni è stata investita da due ladri nel pomeriggio del 2 giugno. La donna aveva scoperto i due mentre sottraevano merce in un supermercato e li aveva inseguiti fino al parcheggio. Durante la fuga, i ladri hanno investito la donna, che si trovava nel cortile del centro commerciale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna o sui motivi dell’incidente.

Una commessa di un supermercato è stata investita da due ladri nel pomeriggio del 2 giugno. La donna, 48 anni, li aveva sorpresi mentre rubavano la merce del Conad superstore di Gavardo (Brescia) e li ha inseguiti fino al parcheggio del polo commerciale. Qui è stata travolta dal veicolo con a. 🔗 Leggi su Today.it

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