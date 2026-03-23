Tempo di lettura: 2 minuti Un intervento rapido, una segnalazione immediata e un’indagine costruita anche grazie alla collaborazione dei cittadini. È questo il quadro che emerge dall’operazione condotta oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Benevento, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino straniero gravemente indiziato di una serie di furti aggravati commessi la scorsa primavera in alcuni centri commerciali. L’attività investigativa ha preso avvio dopo la segnalazione della responsabile di un esercizio commerciale situato nella galleria “Buonvento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti seriali nei centri commerciali scatta il carcere

Articoli correlati

Leggi anche: Furti aggravati in centri commerciali: eseguita misura cautelare in carcere

Furti agli anziani, scovata la banda dei centri commercialiFirenze, 30 gennaio 2026 – Un servizio di osservazione discreto ha portato al fermo di una donna, già nota alle forze di polizia, ritenuta coinvolta...

Tutti gli aggiornamenti su Furti seriali

Temi più discussi: Furti in svariati negozi: foglio di via obbligatorio per due ladri seriali; Martina Franca, denunciato ladro seriale: emesso foglio di via; Sicurezza in Valtellina e a Livigno: due fogli di via per furti seriali nei negozi; Presi i ladri seriali sulle auto nei parcheggi dei supermercati.

Benevento, furti aggravati in centri commercialiIn data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di ... irpinia24.it

Furti di mance e offerte nei bar: incastrato ladro seriale a Martina FrancaLa Polizia di Stato identifica e denuncia un 64enne tedesco autore di numerosi furti di mance e offerte nei bar di Martina Franca: emesso il foglio di via ... trmtv.it

Sicurezza in Valtellina e a Livigno: due fogli di via per furti seriali nei negozi x.com

Pensionati e impiegati nel mirino dei ladri seriali d'autovetture facebook