Furti d' auto e rapina sulla Domitiana arrestato 46enne Minacciò benzinaio con una chiave a croce

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver rubato due auto da una proprietà privata e aver compiuto una rapina in un distributore di carburanti. Durante il tentativo di fuga, ha minacciato un benzinaio con una chiave a croce. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno recuperato le vetture usate nella rapina. L’indagine ha confermato le sue responsabilità nei reati di furto e rapina.

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Avrebbe rubato due automobili da un'abitazione privata per poi utilizzarle nella fuga dopo una violenta rapina ai danni di un distributore di carburanti. Per questi motivi un 46enne pluripregiudicato è stato raggiunto da un'ordinanza di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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