Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina a un distributore, usando una chiave a croce. Dopo il colpo, è fuggito in modo spettacolare. I Carabinieri e la Polizia hanno poi eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei suoi confronti, ritenendolo gravemente indiziato di furto in abitazione aggravato e rapina aggravata.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Grazzanise e gli agenti del Commissariato di Polizia di Castel Volturno hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 46enne, gravemente indiziato dei reati di furto in abitazione aggravato e rapina aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine prende le mosse da una serie di episodi avvenuti tra l’8 e l’11 maggio scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe coinvolto nel furto notturno di due autovetture all’interno di un cortile privato a Grazzanise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina al distributore con una chiave a croce e fuga da film: arrestato un 46enne

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