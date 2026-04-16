Minacciò un vigilante con una bottiglia rotta | arrestato 22enne per la rapina al Conad di Ozzano

Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di rapinare un supermercato nel pomeriggio del 21 febbraio 2026. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe minacciato un vigilante con una bottiglia rotta durante il tentativo di furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al fermo dell’individuo, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È stato arrestato dai carabinieri un 22enne di origine etiope, ritenuto responsabile della tentata rapina aggravata avvenuta nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 al supermercato Conad di Ozzano dell’Emilia. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Minacciò la vittima con una bottiglia, rapinatore arrestatoSanta Maria a Monte, 6 febbraio 2026 - Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, hanno dato... Rapina al Penny Market di Montarioso: arrestato 64enne. Minacciò la cassiera con una pistolaSiena, 16 marzo 2026 – Aveva anche minacciato una cassiera con una pistola per mettere a segno la rapina: adesso è in carcere.