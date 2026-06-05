Una coppia di ladri è stata arrestata dopo una serie di furti avvenuti nei negozi di Desenzano del Garda nei giorni scorsi. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato gli individui dopo aver raccolto diverse testimonianze e immagini di sorveglianza. I furti si sono verificati in più esercizi commerciali, con i sospettati che sono stati trovati in possesso di merce rubata. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi collegati.

Brescia, 5 giugno 2026 – Nei giorni scorsi durante gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda, hanno arrestato due cittadini stranieri – rispettivamente un uomo 23enne peruviano ed una donna 45enne cilena – entrambi con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per spaccio di stupefacenti. Il pedinamento. Nello specifico i Poliziotti notavano in Piazza Feltrinelli un’autovettura con a bordo due persone che, dopo essere transitati ripetutamente in via Lungo Lago Cesare Battisti, effettuavano varie soste nei pressi di alcuni esercizi commerciali; costoro, quindi, dopo aver fermato l’auto ed esser scesi dal veicolo, iniziavano ad osservare con insistenza all’interno delle autovetture parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti a raffica nei negozi di Desenzano del Garda: arrestata la coppia di ladri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negoziNell’ultima settimana si sono verificati tre furti in negozi del centro, avvenuti in tre notti diverse.

Furti a raffica nelle case e auto rubate: presa coppia di ladri serialiUna coppia di ladri seriali è stata arrestata dalla Squadra mobile di Mantova a Desenzano del Garda.

Temi più discussi: Ladri in villa, per fuggire si lanciano dal balcone e finisco all'ospedale Civile; ? Bande di trasferisti: rubati soldi, diamanti e gioielli per mezzo milione di euro; Nuvolera, furti a raffica nei negozi: caccia alla coppia di ladri del cappellino; Gavardo, rubano al Bennet e fuggono investendo una commessa: caccia ai ladri.

Furti a raffica nei negozi di Desenzano del Garda: arrestata la coppia di ladriGli agenti di polizia li hanno pedinati e colti in flagranza: in manette 23enne peruviano ed una donna 45enne cilena, entrambi con a proprio carico numerosi precedenti penali ... ilgiorno.it

Desenzano, furti nei negozi del centro: la Polizia arresta due stranieriColti in flagranza dopo una serie di colpi tra le attività commerciali. Refurtiva recuperata e restituita ai negozianti, disposti foglio di via ed espulsione. quibrescia.it