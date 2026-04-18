Nell’ultima settimana si sono verificati tre furti in negozi del centro, avvenuti in tre notti diverse. Le rapine hanno coinvolto principalmente tabaccherie e altri esercizi commerciali della zona. Gli episodi, di modesta entità, hanno comunque generato preoccupazione tra i negozianti e i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le dinamiche e individuare i responsabili.

di Claudio Roselli Tre furti in altrettante distinte notti nell’arco dell’ultima settimana, per quanto di entità non rilevante, anche se sufficienti per creare un minimo di allarme. Si sono registrati in pieno centro storico e a indirizzo di altrettante attività commerciali lungo l’asse principale di via XX Settembre. Semmai, il piccolo comune denominatore è costituto dal fatto che in due casi a essere state prese di mira sono state le tabaccherie. È successo una settimana fa in quella ubicata, sempre per il corso, nel rione di Porta Romana: i malviventi hanno spaccato la vetrata, poi sono entrati all’interno portando via alcune stecche di sigarette e una serie di tagliandi del Gratta e Vinci, i cui codici sono stati presumibilmente bloccati dal gestore dell’attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negozi

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