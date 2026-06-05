Due membri del gruppo alla Camera sono entrati nel movimento Futuro Nazionale, portando il totale a otto. Gli ingressi si aggiungono a quattro altri membri già presenti nel gruppo, che comprende anche alcuni deputati che potrebbero passare ad altri partiti. Il leader del movimento sarebbe pronto ad accogliere altri due deputati provenienti da formazioni politiche diverse.

Il gruppo di Vannacciani alla Camera arriverebbero così a 8: i nuovi ingressi si unirebbero a Edoardo Ziello, Rossano Sasso, Emanuele Pozzolo e Laura Ravetto 4 nuovi ingressi in Futuro Nazionale. Se è già ufficiale l'ingresso di Davide Bergamini, e ad un passo quello di Domenico Furgiuele, so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Furgiuele e Bergamini entrano in Futuro Nazionale, Vannacci pronto ad accogliere anche Pierro e Bof, Pretto verso FI

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