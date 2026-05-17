San Siro nerazzurro | la festa scudetto dell' Inter inizia nel delirio di cori fumogeni e maxicoreografie
La celebrazione dello scudetto dell'Inter è iniziata con un'ampia partecipazione di tifosi che hanno riempito lo stadio. Tra cori, fumogeni e coreografie di grandi dimensioni, l'atmosfera si è fatta intensa e colorata. Le strade intorno all'impianto sono state animate da gruppi di sostenitori che hanno condiviso momenti di festa. La partita si è conclusa con l'Inter che ha alzato al cielo il trofeo, mentre i tifosi hanno intonato inni e slogan per onorare il successo.
La festa scudetto dell'Inter è ufficialmente cominciata, trasformando San Siro nel cuore pulsante del delirio nerazzurro. Una folla oceanica ha accolto il pullman della squadra prima della gara contro il Verona, l'ultima sfida casalinga della stagione per gli uomini guidati da Cristian Chivu. Tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano pronta allinvasione nerazzurra per la festa scudetto dellInter
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