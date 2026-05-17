San Siro nerazzurro | la festa scudetto dell' Inter inizia nel delirio di cori fumogeni e maxicoreografie

La celebrazione dello scudetto dell'Inter è iniziata con un'ampia partecipazione di tifosi che hanno riempito lo stadio. Tra cori, fumogeni e coreografie di grandi dimensioni, l'atmosfera si è fatta intensa e colorata. Le strade intorno all'impianto sono state animate da gruppi di sostenitori che hanno condiviso momenti di festa. La partita si è conclusa con l'Inter che ha alzato al cielo il trofeo, mentre i tifosi hanno intonato inni e slogan per onorare il successo.

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