Inter la festa scudetto in piazza Duomo | distesa nerazzurra cori e fumogeni | Video

Dopo la vittoria dello scudetto, migliaia di tifosi dell'Inter si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per festeggiare. La piazza si è riempita di maglie nerazzurre, bandiere e cori, mentre alcuni hanno acceso fumogeni e fuochi d'artificio. La festa si è svolta nel centro cittadino, attirando un grande numero di sostenitori presenti sul posto. La manifestazione ha coinvolto diverse centinaia di persone.

Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’ Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio. Per le strade, da San Siro al centro, è un continuo carosello di auto con clacson spiegati e bandiere sventolate dai finestrini, mentre i sostenitori celebrano uno scudetto dei ragazzi di Cristian Chivu, arrivato dopo la disfatta della scorsa stagione. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio. L'articolo Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni Video proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | Video Notizie correlate Inter, lo scudetto è realtà! Al fischio finale parte la festa in piazza DuomoDopo la vittoria sul Parma, l’Inter può finalmente festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona“Salta Trapattoni, come morso da una tarantola!” racconta in una appassionata telecronaca Rai da bordo campo Bruno Pizzul. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa; Inter, oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma; L'Inter è campione d'Italia: la festa scudetto dei neroazzurri - la diretta; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano. Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21: esplode la festa nella Milano nerazzurra, folla in piazza Duomo. Marotta: Questo è lo scudetto di ChivuL'Inter è campione d'Italia. La formazione di Chivu ha vinto il tricolore numero 21, decisivo il successo sul Parma. L'Inter di Chivu ha vinto il 21esimo scudetto. Tutti gli aggiornamenti sulla festa ... ilgazzettino.it Scudetto Inter: a San Siro comincia la festa nerazzurraSan Siro in festa per lo scudetto dell'Inter, il 21esimo della storia nerazzurra. Il trionfo al fischio finale della vittoria contro il Parma, i giocatori ad abbracciarsi sotto una pioggia di coriando ... lanazione.it Attacco ai tifosi della Juventus appena terminata Inter-Parma Una volta acquisita la matematica conquista dello Scudetto sugli spalti del Meazza è stato srotolato un tricolore con il numero 14 Il riferimento al titolo del 2005/2006 assegnato all'Inter a tavolin - facebook.com facebook Scudetto #Inter, Marotta: "Arbitri, l'Inter non ha nulla da temere. Vogliamo i top giovani italiani" x.com