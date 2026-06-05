In alcune zone della riviera è stato introdotto il divieto di fumare in spiaggia, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. La misura mira a proteggere la salute dei bambini e a ridurre l’inquinamento da plastica. Le autorità hanno specificato che le ordinanze sono state adottate per preservare l’ambiente e migliorare la qualità della balneazione. La decisione ha generato discussioni tra chi sostiene la tutela ambientale e chi considera la restrizione eccessiva.

Tutelare la salute dei bambini e difendere il mare dall’invasione della plastica è l’obiettivo di Plastic Free Marche e Umbria che oggi unisce le forze con il mondo della pediatria per lanciare un appello chiaro a tutti i frequentatori dei litorali: non fumare in spiaggia, anche dove la legge non lo vieta esplicitamente. E pure tanti bagnanti lo auspicano. La Riviera del Conero però, anche quest’anno, si divide. Sirolo ha iniziato prima di tutti a mettere i paletti con un’ordinanza sindacale tuttora in vigore. Non si può fumare sulle spiagge, seppur con certi limiti di spazio, nei parchi pubblici e in diverse aree cittadine. Salate le multe, fino a 500 euro, per chi viene beccato a fumare nelle spiagge delle Due Sorelle e dei Gabbiani e in tutte le altre raggiungibili solo via mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fumo vietato in spiaggia, la Riviera si divide

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta il divieto di fumo in spiaggia a Rimini, multe fino a 500 euro: le nuove regole per l’estate e la mappa completa dei litorali in cui è vietato fumareDa metà maggio a metà settembre, sulle spiagge di Rimini entra in vigore una nuova ordinanza che vieta di fumare durante tutto il periodo.

Nuove regole in spiaggia. Stop al fumo, ’sì’ ai caniDa oggi in alcune spiagge sono entrate in vigore nuove regole: è vietato fumare lungo la battigia, mentre i cani sono ammessi durante le ore meno...

Temi più discussi: Divieto totale di fumo in spiaggia, stop alle sigarette (anche elettroniche) vista mare. I bagnini a guardia dell’estate ‘no smoking’; Diritti dei bagnanti in spiaggia, cosa sapere su regole e divieti; Vietato fumare in spiaggia a Pesaro, l’ordinanza funziona: meno mozziconi nella sabbia. I bagnini: Moral suasion, non facciamo multe; Pesaro, sigarette vietate sulla spiaggia, ma in pochi lo sanno.

Fumo vietato in spiaggia, la Riviera si divideA Sirolo divieto assoluto di sigarette sui litorali che si raggiungono solo via mare, più flessibilità per gli altri lidi. Numana nessuno stop ... ilrestodelcarlino.it

Quali sono le spiagge italiane dove è vietato fumare e cosa prevedono le sanzioni: multe anche a 500 euroSempre più comuni in Italia stanno seguendo piani volti all'ecosostenibilità, vietando il fumo nelle proprie spiagge ... fanpage.it