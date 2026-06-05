In occasione del centenario della nascita di Carlo Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha annunciato la partecipazione a «Archivissima 2026», il festival dedicato agli archivi. L’evento prevede un incontro dedicato a un ruolo del giornalismo poco presente oggi, quello dell’inviato culturale. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e si concentrerà sulla figura di Fruttero, noto anche per i suoi reportage che sono stati definiti “perduti”.

Nel centenario della nascita di Carlo Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori porta ad «Archivissima 2026», il festival degli archivi, un incontro dedicato a una figura del giornalismo quasi estinta: l’inviato culturale. Al centro del talk (alle Gallerie d’Italia di Torino domenica dalle 16 con Federica Fruttero, Paolo Verri e Niccolò Zancan), i reportage che il giovane Fruttero firmò per L’Avanti tra il 1947 e il 1948 come inviato culturale ma non di “lusso”, visto che viaggiava per l’Europa, mantenendosi con i più svariati lavori. Materiali che restituiscono non solo il profilo del giovane e poliedrico intellettuale, ma anche un modo di osservare e raccontare il mondo che sarebbe rimasto nella cifra di quest’autore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fruttero e i suoi reportage "perduti"

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