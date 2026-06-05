Fruttero e i suoi reportage perduti
In occasione del centenario della nascita di Carlo Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha annunciato la partecipazione a «Archivissima 2026», il festival dedicato agli archivi. L’evento prevede un incontro dedicato a un ruolo del giornalismo poco presente oggi, quello dell’inviato culturale. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e si concentrerà sulla figura di Fruttero, noto anche per i suoi reportage che sono stati definiti “perduti”.
Nel centenario della nascita di Carlo Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori porta ad «Archivissima 2026», il festival degli archivi, un incontro dedicato a una figura del giornalismo quasi estinta: l’inviato culturale. Al centro del talk (alle Gallerie d’Italia di Torino domenica dalle 16 con Federica Fruttero, Paolo Verri e Niccolò Zancan), i reportage che il giovane Fruttero firmò per L’Avanti tra il 1947 e il 1948 come inviato culturale ma non di “lusso”, visto che viaggiava per l’Europa, mantenendosi con i più svariati lavori. Materiali che restituiscono non solo il profilo del giovane e poliedrico intellettuale, ma anche un modo di osservare e raccontare il mondo che sarebbe rimasto nella cifra di quest’autore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Tanti auguri a Fruttero che vestì di "pop" la letteratura italianaLa figlia di Fruttero ha raccontato che al momento della nascita del padre, lui era fuori per lavoro.
Un secolo dopo: a che punto è Fruttero. La raffinatezza unica della semplicitàA cento anni dalla fondazione, Fruttero si presenta come un esempio di raffinatezza nella semplicità.
Temi più discussi: Fruttero e i suoi reportage perduti; Cento anni di Carlo Fruttero ’I luoghi del tempo’ oggi fa tappa a La Castellaccia; Omaggio a Fruttero; Non il solito giallo: di cosa parliamo quando parliamo di cozy crime?.
Fruttero e i suoi reportage perdutiNel centenario della nascita di Carlo Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori porta ad Archivissima 2026, il festival degli archivi, un incontro dedicato a una figura del giornalismo qua ... ilgiornale.it
RECENSIONE libro Neve rosso sangue. Le memorie di un soldato tedesco sul fronte orientale, 1942-1945 di Günter K. Koschorrek su Sololibri.net reddit
#incontriconautricieautori #civediamoinlazzerini venerdì 12 giugno alle 18 con Rosa Matteucci, una delle voci più originali della narrativa contemporanea, definita da Carlo Fruttero impietosa, feroce cantatrice del nonostante. L'autrice presenta i facebook
E' morto Fruttero, metà di Lucentini Scrissero La donna della domenicaSe ne va anche l'altra metà di uno di più celebri sodalizi letterari italiani. Dieci anni dopo Franco Lucentini, è morto oggi, a 85 anni, Carlo Fruttero, nella sua casa di Castiglione della Pescaia. unionesarda.it