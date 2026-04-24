A cento anni dalla fondazione, Fruttero si presenta come un esempio di raffinatezza nella semplicità. La frase di uno dei fondatori sottolinea come il lavoro della casa editrice sia stato caratterizzato da spirito, intelligenza e un pizzico di fortuna. La loro attenzione si è concentrata sulla letteratura e sui grandi interrogativi senza mai approfondirli troppo, mantenendo uno stile distintivo e riconoscibile nel panorama editoriale italiano.

"Abbiamo svolto il nostro lavoro con spirito, intelligenza e fortuna. Quale fortuna? Di aver costeggiato la grande letteratura e i grandi interrogativi senza mai entrarvi dentro". E questa è solo una parte della ricetta. Altri ingredienti della premiata ditta F&L: sapere fare pubblicità anche in salumeria, abbandonare l’eroismo alla Hemingway per stanare Mr. Smith, l’insospettabile vicino di casa capace di imprese straordinarie, prendere in mano Proust per stabilire se sia o meno un mattone, domandarsi costantemente chi è il cretino, cosa sta facendo, come riconoscerlo. Carlo Fruttero e Franco Lucentini si sarebbero divertiti sul serio al tempo dei social.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un secolo dopo: a che punto è Fruttero. La raffinatezza unica della semplicità

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