Tanti auguri a Fruttero che vestì di pop la letteratura italiana

La figlia di Fruttero ha raccontato che al momento della nascita del padre, lui era fuori per lavoro. Quando arrivò in ospedale, la nonna Silvia, sua suocera, gli si avvicinò esclamando che era nata finalmente. La famiglia ha condiviso questo ricordo durante un’intervista, offrendo uno sguardo intimo sulla nascita del celebre scrittore. La notizia è stata diffusa attraverso questa testimonianza diretta, senza ulteriori dettagli o commenti.

La figlia Carlotta ha raccontato in un'intervista: «Al momento della mia nascita papà era fuori per lavoro e quando si presentò in ospedale la nonna Silvia, suocera da lui amatissima, gli corse incontro esclamando: Carlo, è nata finalmente!. Ah, sì? E come si chiama? chiese lui». In questo piccolo aneddoto familiare c'è tutto Carlo Fruttero (1926 - 2012), di cui quest'anno ricorrono i cento anni dalla nascita: l'ironia, la leggerezza, l'umorismo surreale e l'abilità di saper stupire con eleganza. Il vero centenario ricorrerà il 19 settembre e l'evento clou sarà in programma a Castiglione della Pescaia, il paese toscano dove Fruttero ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ed è morto nel 2012, ma le celebrazioni sono già partite in varie città italiane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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