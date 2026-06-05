Frosinone stretta sulla sicurezza | 77 misure contro soggetti pericolosi

Nel mese di maggio, il Questore della provincia di Frosinone ha adottato 77 misure di prevenzione nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. Queste decisioni sono state prese al termine di un’accurata attività investigativa condotta dalla Divisione Anticrimine. Le misure sono state applicate per limitare i rischi di comportamenti criminosi o pericolosi per la sicurezza pubblica. Le disposizioni riguardano soggetti ritenuti a rischio di recidiva o coinvolti in attività che possono compromettere l’ordine pubblico.

Nel corso del mese di maggio, il Questore della Provincia di Frosinone, Stanislao Caruso, ha disposto 77 misure di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi, al termine di un’approfondita attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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